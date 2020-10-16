Шапаренко признался, когда поверил в победу над Испанией и кто впечатлил из немцев

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко признался, когда поверил в победу над сборной Испанией. Напомним, что 13 октября в 4-м туре Лиги наций в Киеве "сине-желтые" впервые в своей истории переиграли "Красную Фурию" – 1:0.

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"Когда поверил в победу над Испанией? Наверное, когда забили гол. Оставалось играть 15 минут, и мы понимали, что все в нашим руках и ногах. Дотерпели, выстояли. Каждый работал на благо команды, не было такого, что кто-то решил: "Я возьму мяч и буду бегать". Все работали на максимуме. А эту победу мы посвящаем нашим болельщикам", – заявил Шапаренко в рамках футбольного "Эксперт-клуба".

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Также Николай рассказал, кто из соперников понравился ему в октябрьских матчах: "Мы играли против трех топ-сборных, и у каждого игроки мирового уровня. Больше всего понравился немец Тони Кроос – это невероятный игрок. И еще Йозуа Киммих".

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Николай Шапаренко / Фото: УАФ

После четырех туров Лиги наций Украина идет на третьем месте с 6 очками, лишь по дополнительным показателям уступая Германии. У лидера квартета, Испании, – 7 очков, у Швейцарии – 2. В следующем туре 14 ноября команда Шевченко сыграет на выезде с немцами, а 17 ноября отправится в гости к аутсайдеру группы – Швейцарии.

Ранее мы писали про секрет 30 минут в матчах с топ-сборными Европы, который раскрыл капитан украинской команды.

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