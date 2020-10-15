Секрет 30 минут в матчах с топ-сборными Европы раскрыл болеющий капитан Украины

Андрей Пятов считает, что по сильным соперникам мы можем ударить именно организацией

Капитан сборной Украины Андрей Пятов, который пропускал последние три матча из-за позитивного теста на коронавирус, раскрыл секрет успеха в борьбе с ведущими командами Европы. Напомним, что в 4-м туре Лиги наций "сине-желтые" впервые в истории переиграли Испанию 1:0, реабилитировавшись за разгром в Мадриде в сентябре (0:4).

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"С такими топовыми командами – и это показала игра с той же Португалией, – если ты не пропускаешь гол в первые полчаса матча, то заставляешь соперника сбавлять темп, спешить в плане работы с мячом. Если ты выдерживаешь эти 30 минут, тогда тебе легче и можешь рассчитывать уже на другую игру", – считает Пятов.

Украина – Испания / Фото: Reuters

Вратарь "Шахтера" вспомнил, что на выезде с Испанией во втором туре Лиги наций сборная Украины получила гол уже на 3-й минуте. И в той ситуации было тяжело бороться с испанцами на их поле, так как по индивидуальному мастерству они выше нас. "Но мы можем ударить именно организацией, если выдержим первые 30 минут, – убежден Пятов. – И это показала домашняя встреча с Испанией".

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Александр Зубков потрепал защиту Испании / Фото: Reuters

"Первый тайм против Испании в Киеве хорошо перестраивались. Были ошибки в защите, но где-то выручал Жора Бущан. На второй тайм вышли более раскрепощенными, выдохнули, что можно играть. Создали пару моментов, словили Испанию на контратаке, забили гол и опять организованно оборонялись. Был проделан огромный объем работы на каждой позиции. Но пока с топ-командами мы можем играть только так – без мяча. Мы хотим играть с мячом, но пока у нас такой возможности нет. Не удается играть с топами первым номером. Значит, будем организованно играть вторым", – подытожил Пятов на встрече "Эксперт-клуба".

Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов / Фото: Reuters

Ранее игрок сборной Украины Караваев посмеялся над ошибками испанских журналистов в написании фамилий игроков украинской сборной. "Теперь они хорошо их запомнят", – говорит Александр.

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