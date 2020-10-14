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Украина – Испания: видео голов и обзор сенсационной победы

14 октября, 00:15

Елена Павлова Елена Павлова

Гости нанесли по воротам Бущана 20 ударов, хозяева ответили тремя

13 октября сборная Украины сделала невозможное и впервые в своей истории переиграла Испанию – 1:0. В 4-м туре Лиги наций на поле НСК "Олимпийский", который разрешили заполнить только на 15%, "сине-желтые" отомстили пиренейцам за сентябрьский разгром 0:4. Единственный гол в этом матче на 76-й минуте забил Виктор Цыганков, ассистировал Андрей Ярмоленко.

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Испанцы, которые играли без номинальных нападающих, создали много моментов. Нанесли 20 ударов по воротам сборной Украины, из них 8 – в створ. Тогда как "сине-желтые" били по "рамке" Де Хеа только трижды. Зато какой процент реализации – 2 удара в створ и один гол.

Смотрите полный обзор матча

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После четвертого тура сборная Украины идет на третьем месте с 6 очками, лишь по дополнительным показателям уступая Германии. У лидера квартета, Испании – 7 очков, у Швейцарии – 2.

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Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

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В следующем туре 14 ноября команда Шевченко сыграет на выезде с Германией. Напомним, что в Киеве Украина впервые уступила на своем поле в Лиге наций – 1:2 немцам на "Олимпийском". А 17 ноября отправится в гости к аутсайдеру группы – Швейцарии.

Смотрите, как Украина и Испания играли во втором туре

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