Испания недооценила сборную Украины: "Они решили, что возьмут легкие очки в Киеве"

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, как Андрей Шевченко готовил команду после разгрома от Франции 1:7. А также, какой фактор сыграл на руку "сине-желтым" в победном поединке Лиги наций с Испанией в Киеве 1:0.

"На матч с Германией Шевченко настраивал команду еще во Франции. В первую очередь мы разобрали ошибки. Какой бы там ни была игра, но, счет, конечно, очень неприемлемый. И нужно было сделать выводы из всего этого. Шевченко говорил, что нужно будет сыграть совсем по-другому, и все будет зависеть от нашей концентрации и внимания. Говорил, чтобы мы правильно впитали то, что предложит тренерский штаб", – рассказал Караваев.

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Александр Караваев. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Тактика на топов

"После матча с Германией Шевченко сказал: "Молодцы, что вы нас услышали и выполнили то, что требовали от вас". Да, что-то может не получаться и непривычно видеть не тот футбол, который мы показывали ранее, – контролировали ход игры, создавали много моментов. Но, когда соперник тебя превосходит, надо сыграть совсем по-другому – дисциплина на поле, тактические перестроения и в нужный момент уколоть противника, чтобы застать врасплох. Это тактическое решение сработало больше с Испанией. С Германией тоже были шансы, но немного не повезло".

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Александр Караваев/Фото пресс-службы Parimatch

Что помогло с Испанией

Караваев считает, что в победе над Испанией, возможно был фактор недооценки со стороны гостей:

"Они решили, что приедут к нам в Киев и легко возьмут свои очки. Потому что испанцам показалось, что было легко, когда мы играли в Испании. Но нас это не интересовало. Нас интересовало только то, как мы будем противодействовать и перекрывать их сильные стороны, чтобы не создавали моменты у наших ворот. Мы понимали, что нам в матчах с топ-сборными нужно будет терпеть, потому что там футболисты высокого уровня", – подытожил Караваев.

Реклама Эдуард Соболь, Александр Караваев и Роман Яремчук / Фото: Reuters

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