Зинченко после свадьбы подешевел на 4 млн. ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов

Четыре игрока из ТОП-10 выступают в чемпионате Украины

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники украинских футболистов. На первое место среди наших соотечественников вышел полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. Ориентировочная стоимость полузащитника выросла на 11 млн по сравнению с апрельским рейтингом и теперь составляет 21 млн евро.

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На второе место опустился полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, отгулявший свадьбу с украинской журналисткой Владой Седан в конце августа. Ценник на Зинченко опустился на 4 млн и сейчас составляет 20 млн евро.

Замыкает первую тройку вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Самый дорогой игрок украинской Премьер-лиги оценивается в 19 млн евро. 22-летний футболист подорожал на три миллиона. В октябрьских матчах сборной Украины Цыганков забил два мяча, в том числе и во вчерашнем против Испании в Лиге наций.

ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов:

1. Руслан Малиновский ("Аталанта") – 21 млн евро (+10 млн)

Реклама Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

2. Александр Зинченко ("Манчестер Сити") – 20 млн евро (-4 млн)

Александр Зинченко / Фото: Instagram

3. Виктор Цыганков ("Динамо") – 19 млн евро (+6 млн)

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

4. Виталий Миколенко ("Динамо") – 13 млн евро (+4 млн)

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Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

5. Роман Яремчук ("Гент") – 9,5 млн евро (-2,5 млн)

Роман Яремчук / Фото: Reuters

6. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 9 млн евро (+5 млн)

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7. Тарас Степаненко ("Шахтер") – 8 млн евро (-)

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

8. Ярослав Ракицкий ("Зенит") – 8 млн евро (-)

Ярослав Ракицкий / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

9. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 7,5 млн евро (-2 млн)

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

10. Марлос ("Шахтер") – 7 млн евро (-1 млн)

Марлос / Фото: Getty Images

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