Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)

Жена бывшего игрока "Динамо" Олега Гусева, который сейчас работает ассистентом главного тренера киевлян Мирчи Луческу, провела насыщенный отпуск на Мальдивах. Фотографиями с курорта очаровательная блондинка Мария Гусева поделилась на своей страничке в соцсетях, показав, среди прочего, и весьма пикантный снимок, где она обнаженная в ванной, а рядом – ведерко с бутылкой шампанского.

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Правда, поначалу Мария жаловалась, что в отсутствие любимого, который в это время был занят работой в "Динамо", ее на Мальдивах не было кому фотографировать. Но позже, судя по словам девушки, на себя эту функцию взяла их дочка Александра, которой скоро исполнится шесть лет.

Яркие фото Марии Гусевой на Мальдивах

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Отметим, что на Мальдвах Мария Гусева отдыхала на вилле. Девушка осталась в восторге от питания ("Нам приготовили даже борщ"), однако ужаснулась антисанитарией.

"Я понимаю, что, находясь в тропиках, я рискую встретиться с насекомыми. Но! Не на дорогом курорте. И не с тараканами, коих было обнаружено целых три у меня в номере на утро. Затем еще был огромный паук. Отель принес извинения, конечно. Но это уже мой пятый раз на Мальдивах, и ни разу не видела нигде ни одного насекомого, тем более, на вилле", – посетовала у себя в Instagram супруга Олега Гусева

Олег Гусев и его жена Мария / Фото: Instagram

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Ранее супруга динамовца Гусева рассказала, как зарабатывала в Китае моделью. "Не обладаю модельным ростом. 171 – это немного, но для Азии самое то. Мне было 16. Очень многое дала эта работа в плане опыта зарабатывания личных денег, планирования расходов, ответственности", – признавалась Мария.

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