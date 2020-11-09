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Плохие новости для Шевченко. Артем Кравец не поможет сборной Украины

9 ноября, 20:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Форвард травмировался в матче чемпионата Турции

Нападающий турецкого "Коньяспора" Артем Кравец получил травму и не поможет сборной Украины в матчах против Польши, Германии и Швейцарии. Как сообщает официальный сайт УАФ, Кравец прибыл в расположение национальной команды с повреждением, которjе он получил в матче чемпионата Турции против "Фенербахче".

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В том поединке Кравец отличился забитым мячом, но также получил травму приводящей мышцы. Вместе с главным врачом сине-желтых Артуром Глущенко Артем сделал МРТ, которая подтвердила диагноз.

Таким образом, в расположении Андрея Шевченко остается только два нападающих – Роман Яремчук из бельгийского "Гента" и Жуниор Мораес из донецкого "Шахтера".

Добавим, что ранее уже 13-й игрок "Динамо" заразился коронавирусом. Он не сыграет за сборную Украины. Футболист сдал положительный тест в первый день сборов национальной команды.

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Напомним, что товарищеский матч с Польшей состоится 11 ноября в Хожуве. Затем команду Андрея Шевченко ждут два матча Лиги наций – сначала 14 ноября в Кельне с Германией, а затем 17-го числа в Люцерне против Швейцарии.

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Сборная Украины Артем Кравец Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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