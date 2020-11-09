На матче Польша – Украина будет работать тренер по гипнозу

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на товарищеском матче между сборными Польши и Украины 11 ноября – сообщает официальный сайт УАФ. Ранее мы также писали, что Украина следующий поединок проведет без зрителей. Встреча с Польшей пройдет в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Реклама

Читайте также: Шевченко на Лигу наций вызвал в сборную еще двух дебютантов

Главным арбитром контрольного матча назначен 37-летний австриец Мануэль Шюттенгрубер. Его ассистентами будут Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Четвертым рефери назначен Кристофер Ягер. В прошлом году на групповом этапе Лиги Европы Шюттенгрубер судил поединок "Александрия" – "Вольфсбург" (0:1).

Мануэль Шюттенгрубер/Фото manuelschuettengruber.com

Реклама

По первому образованию Мануэль – электромонтажник, однако сейчас также работает менеджером в автошколе и тренером по гипнозу и психическому развитию в своей компании MotivationX. Недавно женился на модели из Боснии.

Ранее Польша огласила заявку на матч с Украиной: в ней нашлось место футболисту "Динамо" Томашу Кендзере и топ-форварду Европы Роберту Левандовски. Правда, после заражения коронавирусом в расположении киевского клуба Томаш вряд ли сыграет.

Роберт Левандовски в сборной Польши / Фото: Reuters

Также мы рассказывали, что в сборную Украины из-за вспышки COVID-19 в "Динамо" довызвали Артема Кравца. Из хороших новостей для команды Андрея Шевченко – Богдан Михайличенко вылечился и сможет сыграть с Польшей.

Реклама

Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).

Смотрите, как Украина обыграла в Лиге наций Испанию

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама