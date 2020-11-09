Уже 13-й игрок "Динамо" заразился коронавирусом. Он не сыграет за сборную Украины

Футболист сдал положительный тест в первый день сборов национальной команды

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Попов сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Украины, сообщается на официальном сайте УАФ. Таким образом, футболист не поможет национальной команде в ноябрьских матчах.

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Напомним, 11-го числа сборная Украины проведет товарищеский матч против Польши, а затем 14 и 17 ноября встретится с Германией и Швейцарией в Лиге наций соответственно.

Добавим, что Попов стал 13-м игроком "Динамо", у которого подтвердился коронавирус. Ранее положительные тесты сдали Цитаишвили, Гармаш, Дуэлунд, Караваев, Бэлуцэ, Шапаренко, Бущан, Бойко, Миколенко, Супряга, Леднев и Шепелев.

Ранее футболист "Динамо" Попов рассказал об отношениях с дзюдоисткой Белодед. Молодой защитник киевлян и его девушка стараются не попадаться на глаза прессе.

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