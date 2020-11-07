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Сборная Украины следующий матч проведет без зрителей

7 ноября, 21:14

Олег Люлька Олег Люлька

11 ноября команда Андрея Шевченко сыграет в тишине в поляками

Товарищеский матч между сборными Польши и Украины 11 ноября пройдет без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Организаторы поединка приняли такое решение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Польше.

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Отметим, что матч Польша – Украина пройдет в Хожуве на Силезском стадионе, на котором обычно выступает местная команда "Шленск". Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Польша огласила заявку на матч с Украиной: в ней игрок "Динамо" Томаш Кендзера и топ-форвард Европы Роберт Левандовски.

Также мы рассказывали, что в сборную Украины из-за вспышки COVID-19 в "Динамо" довызвали Артема Кравца. Из хороших новостей для команды Андрея Шевченко – Богдан Михайличенко вылечился и сможет сыграть с Польшей.

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Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).

Смотрите, как Украина обыграла в Лиге наций Испанию

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Польши
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