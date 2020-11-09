Шевченко на Лигу наций вызвал в сборную еще двух дебютантов

На этой неделе внимание болельщиков футбола переключается на матчи сборных. Нашу национальную команду снова ждут три поединка за неделю. Причем, на этот раз все – выездные. В среду "сине-желтые" сыграют товарищескую встречу в Польше, а затем – матчи Лиги наций в Германии и Швейцарии. Позавчера в сборную Украины довызвали Артема Кравца из-за вспышки COVID-19 в "Динамо".

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Сегодня стало известно, что в основную команду прибудет и 21-летний вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык. Главный тренер молодежной команды Руслан Ротань отправил Андрею Шевченко одного своего кипера в связи с болезнью Георгия Бущана. Напомним, в октябре Ризныка вызывали на матч с Германией, но в воротах играл динамовец Бущан. Немного позже сайт УАФ написал и о вызове голкипера "Александрии" Юрия Панькива.

Практика последних недель показывает, что во вратарской линии у сборной Украины имеется хороший резерв. Чего, к сожалению, не скажешь о других линиях, где отсутствие лидеров заметно сильно влияет на игру команды. Ризнык, вероятно, станет третьим голкипером в сборной после "горняка" Андрея Пятова и "реалиста" Андрея Лунина.

На днях звездный футболист сборной Германии перед матчем с Украиной подхватил коронавирус.

Смотрите, как "Ворскла" сыграла с "Шахтером" вничью в чемпионате Украины:

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