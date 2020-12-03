От развода – до блаженства: Артем Кравец – с эротичной женой на руках

Бывший форвард "Динамо" Артем Кравец, выступающий сейчас за турецкий "Коньяспор", празднует десятую годовщину свадьбы со своей женой – жгучей брюнеткой Анной. По этому случаю 31-летний нападающий на весь мир, посредством Instagram, признался своей супруге в любви.

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"Без слов... Годовщина, 10 лет. Люблю. С тобой мои сердце и душа спокойны!" – написал у себя в соцсетях Артем Кравец, поделившись фотографиями эмоциональных моментов их совместной жизни – в частности, с отдыха на Мальдивах, где в эротичном купальнике Анна запрыгивает на Артема, а также с палаты в роддоме, где три года назад появились на свет их сыновья

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"Так вы же развелись", – высказал свое недоумение под этими фото один из фолловеров Артема Кравца. "Тебе показалось", – ответил ему другой подписчик футболиста.

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Напомним, в апреле Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются."Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.

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Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил каналам "Футбол 1/2/3" Артем.

Смотрите, как забивает Артем Кравец

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