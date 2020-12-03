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От развода – до блаженства: Артем Кравец – с эротичной женой на руках

3 декабря, 15:27

Олег Люлька Олег Люлька

Одна из самых эффектных пар украинского футбола отмечает розовую свадьбу

Бывший форвард "Динамо" Артем Кравец, выступающий сейчас за турецкий "Коньяспор", празднует десятую годовщину свадьбы со своей женой – жгучей брюнеткой Анной. По этому случаю 31-летний нападающий на весь мир, посредством Instagram, признался своей супруге в любви.

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"Без слов... Годовщина, 10 лет. Люблю. С тобой мои сердце и душа спокойны!" – написал у себя в соцсетях Артем Кравец, поделившись фотографиями эмоциональных моментов их совместной жизни – в частности, с отдыха на Мальдивах, где в эротичном купальнике Анна запрыгивает на Артема, а также с палаты в роддоме, где три года назад появились на свет их сыновья

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"Так вы же развелись", – высказал свое недоумение под этими фото один из фолловеров Артема Кравца. "Тебе показалось", – ответил ему другой подписчик футболиста.

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Напомним, в апреле Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются."Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.

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Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил каналам "Футбол 1/2/3" Артем.

Смотрите, как забивает Артем Кравец

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Источник: Сегодня|Спорт

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