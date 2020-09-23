Жена Артема Кравца уже похвасталась бикини в цветах нового клуба своего мужа: фото

Не успел Артем Кравец подписать контракт с турецким "Коньяспором" после неожиданного разрыва контракт с "Динамо", как жена футболиста похвасталась бикини в цветах новой команды своего мужа. Откровенное фото в зелено-белом купальнике очаровательная Анна Кравец, отдыхающая сейчас с сыновьями-двойняшками на Мальдивах, разместила у себя в Instagram. Немудрено, что в числе первых комментариев под ним было: "Добро пожаловать в "Коньяспор"!"

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Ранее жена Артема Кравца заступилась за мужа после его ухода из "Динамо". Анна назвала ерундой информацию о том, будто бы Артем был худшим на тренировках у Мирчи Луческу. "На протяжении месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроках, и это в приоритете. Для Артема же важна постоянная игровая практика – быть в числе первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, что изначально не совпало виденье роли Артема в "Динамо" Киев. Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения контракта", – уточнила жена Артема Кравца.

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

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Напомним, в апреле Артем и Анна Кравец сообщили о расставании. Однако месяц назад, вернувшись в "Динамо", футболист дал понять, что они с Анной снова вместе. "Люблю тебя!" – признался нападающий девушке в Instagram, а свое предыдущее заявление о расставании с ней удалил из соцсетей.

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