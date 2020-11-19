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Из девочки-тинейджера в секс-бомбу: супруга Артема Кравца изменила себя в той же позе

19 ноября, 11:10

Олег Люлька Олег Люлька

Анна Кравец показала себе мастером перевоплощения

Супруга знаменитого украинского футболиста "Коньяспора" Артема Кравца Анна не перестает удивлять своих фолловеров. Жгучая брюнетка выложила у себя в Instagram два кряду селфи, сделанных в идентичной позе. Но насколько же разной на них предстала красотка!

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На первом фото Анна, мама двух трехлетних сыновей-близняшек, перевоплотилась в девушку-тинейжера, сделав себе модные косички и накинув поверх черной футболки эффектную темную курточку.

А на втором фото — эта же мама двух деток, но уже в образе секс-бомбы с распущенными волосами в купальнике с глубоким декольте — вверху, и серыми спортивными штанами — внизу. Анна не устает экспериментировать с имиджем.

Анна Кравец
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Анна Кравец / Фото: Instagram

Отметим, что более откровенное фото Анны Кравец оригинально прокомментировала ее подруга – жена нападающего "Гента" Романа Яремчука Кристина. "Пушка ловушка", — написала она об Анне.

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Напомним, в апреле Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются."Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", — сказал тогда нападающий.

Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", — заявил телеканалам "Футбол 1/2/3" Артем.

Смотрите, как забивает Артем Кравец

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Анна Кравец WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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