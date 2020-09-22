Жена Артема Кравца показала, как на ней "сидит" Томас Шелби (фото)

Пока форвард занимается трудоустройством после неожиданного ухода из "Динамо", его супруга и дети отдыхают на Мальдивах

Жена Артема Кравца, неожиданно разорвавшего контракт с "Динамо", показала, как она отдыхает на Мальдивах, пока ее супруг занимается своим трудоустройством. Жгучая брюнетка улетела в теплые края вместе с детьми – двойняшками Владом и Иваном, которым скоро исполнится три годика.

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Анна Кравец призналась своим фолловерам, что в хлопотах с детьми у нее остается не так много времени для фотографий. Тем не менее парочку новых ярких кадров девушка у себя в Instagram все-таки выложила. На одном из них Анна похвасталась своей изящной фигурой в эффектном белом купальнике.

А затем Анна Кравец вышла на вечерний променад в черной футболке с изображением ирландского актера Киллиана Мерфи в образе главного героя сериала "Острые козырьки" – бандита Томаса Шелби. "Мой лучший наряд на этом отдыхе", – подписала фото девушка.

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"Супер-герл", "Красотка!", "Томас Шелби хорошо на тебе сидит", – пишут в комментариях под фото фолловеры Анны Кравец.

Кроме того, девушка поделилась с подписчиками видео своего завтрака на Мальдивах. "Это яйцо пашот и безглютеновый хлеб, маленький нереально вкусный зеленый салатик, йогурт с пробиотиком и – шампусик!" – рассказала Анна Кравец.

Анна Кравец. Завтрак на Мальдивах Видео: Instagram

Отметим, что двухместные номера в отеле на Мальдивах, который выбрала для отдыха с детьми Анна Кравец, предлагают, начиная от 1500 долларов за ночь.

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Напомним, в апреле Артем и Анна Кравец сообщили о расставании. Однако месяц назад, вернувшись в "Динамо", футболист дал понять, что они с Анной снова вместе. "Люблю тебя!" – признался нападающий девушке в Instagram.

Решение – спустя месяц после возвращения в "Динамо" – покинуть киевский клуб Артем, по его признанию, принял, посоветовавшись, в том числе, и с семьей.

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