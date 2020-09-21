Кравец разорвал контракт с "Динамо" после разговора с Луческу и Суркисом

Нападающий Артем Кравец и киевское "Динамо" пришли к согласию о расторжении контракта. Такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики, сообщается на официальном сайте "Динамо".

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Интересно, что Кравец присоединился к "Динамо" только в конце августа. Ради возвращения в родной клуб Кравец пошел на финансовые потери. Предыдущим его клубом был турецкий "Кайсериспор".

После своего возвращения Кравец успел отличиться в товарищеском матче против "Колоса", а также отыграл 24 минуты в поединке чемпионата Украины против Львова (3:1).

Кравец является воспитанником "Динамо" и дебютировал за первую команду 7 июня 2007 года в последнем туре в гостевом матче против киевского "Арсенала" (1:0), выйдя после перерыва на замену вместо венгра Балаж Фаркаша. Всего в чемпионате Украины за "Динамо" Кравец провел 66 матчей (забил 26 мячей), в Кубке Украины 11 матчей (3 мяча), в Суперкубке Украины 1 матч и в еврокубках 28 матчей (4 мяча). Всего – 106 игр (33 мяча).

Артем дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007).

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Напомним, что в скором времени "Динамо" может потерять еще одного нападающего. Фран Соль близок к переходу в испанскую "Жирону".

Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины:

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