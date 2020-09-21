"Меня никто не выгонял из "Динамо": Кравец отреагировал на "обвинения" в плохой форме

Главной темой дня сегодня стало сообщение о неожиданном уходе форварда Артема Кравца из лагеря "бело-голубых". Как известно, Кравец разорвал контракт с "Динамо" после разговора с Луческу и Суркисом.

Реклама

В течение дня появлялись версии о причинах такого шага. То говорили, что парень поссорился с главным тренером, то что пребывает в плохом физическом состоянии. И вот вечером Артем решил высказаться по этому поводу в соцсетях, пристыдив горе-инсайдеров:

"Меня никто не выгонял из клуба! Мои физические кондиции – одни из лучших в моей карьере и я ни на одной тренировке не был худшим! Все трансферы "Динамо" Киев проходят с согласия тренера, не нужно фантазировать, думайте головой!"

К слову, пишут, что Кравца ждут в Турции. СМИ назвали будущий клуб экс-динамовца. Главным претендентом на нападающего является "Коньяспор".

Тем временем, "Динамо" улетело на матч с "Гентом" в Лиге чемпионов с 23 игроками. В среду вечером в Бельгии подопечные Луческу проведут первый матч четвертого раунда квалификации.

Реклама

Смотрите, как Артем забивал за "Динамо" три года назад:

Все подробности в спецтеме Кравец покинул "Динамо"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама