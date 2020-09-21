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Кравец – о причинах ухода из "Динамо": "У меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины"

21 сентября, 15:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Нападающий надеется получить больше игровой практики в другой команде

Украинский нападающий Артем Кравец рассказал о причинах расторжения контракта с киевским "Динамо". Напомним, футболист вернулся в команду только месяц назад, а сегодня стало известно, что он снова покидает родной клуб.

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"Мне 31 год, у меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в грядущем чемпионате Европы. Это моя мечта и цель, для достижения которой необходимо получать постоянную игровую практику. Пообщавшись с главным тренером, понял, что в "Динамо" это будет сделать сложно. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, посоветовался с руководством "Динамо", семьей и принял решение побороться за путевку на чемпионат Европы в составе сборной. Повторюсь, игровое время для меня очень важно. У меня нет никаких претензий ни к Мирче Луческу, ни к Игорю Суркису, мы расстаемся в хороших отношениях, с пониманием друг друга. Но сборная – это моя цель и мечта, которую я не могу предать.

У меня есть два варианта, но пока не хотел бы называть команды. Думаю, все решится в ближайшие день-два. Остались некоторые детали, в которых я еще немного сомневаюсь, но определюсь в кратчайшие сроки и завтра или послезавтра уже подпишу контракт с новой командой", – признался Кравец официальному сайту "Динамо".

После своего возвращения Кравец успел отличиться в товарищеском матче против "Колоса", а также отыграл 24 минуты в поединке чемпионата Украины против "Львова" (3:1).

Артем дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007).

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Игорь Суркис – о работе Мирчи Луческу и подготовке к матчу с "Гентом":

Все подробности в спецтеме Кравец покинул "Динамо"

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Сборная Украины чемпионат Украины Динамо Киев Артем Кравец

Источник: Сегодня|Спорт

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