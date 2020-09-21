Кравца ждут в Турции. СМИ назвали будущий клуб экс-динамовца

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец может продолжить карьеру в Турции. Издание sporundibi.com сообщает, что в услугах украинского нападающего заинтересован "Коньяспор". Источник утверждает, что Кравец присоединится к команде в ближайшее время. Интересно, что слухи о его приходе появились еще до того, как Кравец разорвал контракт с "Динамо".

Реклама

Сам же футболист не подтвердил интерес со стороны турецкого клуба, но отметил, что у него есть два предложения. Также форвард заявил, что покинул "Динамо" ради возвращения в сборную Украины, а для этого нужно иметь игровую практику, что ему не могли обещать в Киеве.

У меня есть два варианта, но пока не хотел бы называть команды. Думаю, все решится в ближайшие день-два. Остались некоторые детали, в которых я еще немного сомневаюсь, но определюсь в кратчайшие сроки и завтра или послезавтра уже подпишу контракт с новой командой", – признался Кравец официальному сайту "Динамо".

Читайте также: "На всех тренировках был худшим": источник рассказал о причинах ухода Кравца и уколол агента

После своего возвращения Кравец успел отличиться в товарищеском матче против "Колоса", а также отыграл 24 минуты в поединке чемпионата Украины против "Львова" (3:1).

Реклама

Артем дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007).

Игорь Суркис – о работе Мирчи Луческу и подготовке к матчу с "Гентом":

Все подробности в спецтеме Кравец покинул "Динамо"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама