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"Не пишите ерунду!" Жена Артема Кравца заступилась за мужа после его ухода из "Динамо"

23 сентября, 10:08

Олег Люлька Олег Люлька

Анна назвала ерундой информацию о том, что Артем был худшим на тренировках у Мирчи Луческу

Жена Артема Кравца Анна прокомментировала неожиданный уход своего мужа из "Динамо" и подписание им контракта с турецким "Коньяспором". При этом девушка назвала ерундой информацию, дескать, киевский клуб заставил расстаться с нападающим тот факт, что Кравец на всех тренировках был худшим.

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"Мое время поумничать: Артем Кравец и новости футбола. Прошу заметить – каждое слово, написанное ниже, является 100% фактом"

"Дело было так: имея действующий еще год контракт с "Кайсериспором", Артем получил предложение от "Динамо" Киев. Думая ровно одну минуту, было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был совершен максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера! Слезы на глазах, представляя снова Артема в бело-синей форме. При этом он идет на понижение финансовых условий, только чтоб помочь родному клубу"

"На протяжении месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроках, и это в приоритете. Для Артема же важна постоянная игровая практика и быть в числе первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, что изначально не совпало виденье роли Артема в "Динамо" Киев. Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения"

"К Артему был конкретный интерес от семи турецких футбольных клубов (это логично, он проявил себя хорошо в турецкой Суперлиге). Он выбрал "Коньяспор". В результате все хорошо, все довольны и счастливы. Не пишите ерунду про какие-то тренировки, где он плохо себя проявил и т.д. О чем вы? Я понимаю, что многим интересней жить, придумывая свои версии, но факты есть факты!"

"П.С. Собаки лают, караван идет. Будьте умнее, мудрее и добрее!" – написала Анна Кравец у себя в Instagram

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Артем Кравец и его жена Анна

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

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Напомним, в апреле Артем и Анна Кравец сообщили о расставании. Однако месяц назад, вернувшись в "Динамо", футболист дал понять, что они с Анной снова вместе. "Люблю тебя!" – признался нападающий девушке в Instagram, а свое предыдущее заявление о расставании с ней удалил из соцсетей.

Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины

Все подробности в спецтеме Кравец покинул "Динамо"

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Динамо Киев чемпионат Турции Артем Кравец Коньяспор Анна Кравец WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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