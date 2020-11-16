Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативность

У "Зари" в этом сезоне все плохо, но один ее игрок - все же в ударе. Смотрите, какая красотка вдохновляет Владислава Кочергина

Луганская "Заря" в нынешнем сезоне – это тихий ужас. Команда проиграла все три матча в Лиге Европы, идет лишь на девятом месте в чемпионате Украины. И чуть ли не единственное светлое пятно команды – ее полузащитник Владислав Кочергин, забивший 4 гола в 9 матчах УПЛ и являющийся лучшим бомбардиром своего клуба.

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Ответ на вопрос, в чем секрет результативности Владислава, можно получить, взглянув на его невесту. Кочергина вдохновляет на спортивные подвиги одна из самых эффектных красоток украинской футбольной тусовки. В течение последних дней девушка лидера "Зари" Карина, обладающая титулами "Королева Виконтесс 2020" и "Вице-мисс Жемчужина Черного Моря Лето", побаловала поклонников новой серией довольно откровенных фотосессий.

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"Самая огненная!", "Красоточка", "Просто космос!" – пишут Карине в комментариях в Instagram ее фолловеры. Но, пожалуй, главным для нее был отзыв от Владислава Кочергина.

Футболист ограничился одним словом: "Моя".

На что Карина ответила ему сердечком, пронзенным стрелой.

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Кстати, не так давно Владислав Кочергин сделал Карине предложение, а она ответила ему согласием, так что в скором времени в украинском футболе станет одним холостяком меньше. Ранее Александр Зинченко сыграл свадьбу с Владой Седан.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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