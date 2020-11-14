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"Самые дорогие жены" футболистов Украины и Германии: выбирай самую красивую

14 ноября, 17:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Жена Руслана Малиновского Роксана против девушки Сержа Гнаби Сандры

Накануне матча Лиги наций Германия – Украина предлагаем сравнить, у кого же красивее вторые половинки. Для этого мы выбрали возлюбленных самых дорогих игроков в составе обеих сборных. Матч в Лейпциге начнется в 21:45 по киевскому времени, трансляция Германия – Украина уже доступна на нашем сайте и с помощью сервиса OLL.TV.

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Германия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Самым дорогим футболистом в составе сборной Украины является Руслан Малиновский, которого Transfermarkt оценивает в 21 миллион евро. В 2016 году украинский футболист связал себя узами брака с очаровательной Роксаной. Торжественная церемония прошла в Чехии в старинном замке Глубока. Ровно год назад Руслан и Роксана стали родителями – у супругов родилась дочь, которую назвали Оливией.

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У немцев самый большой ценник имеет полузащитник "Баварии" Серж Гнабри – его оценивают в 90 миллионов евро. 25-летний футболист встречается с моделью из Швейцарии Сандрой Джерс. Отношения между парочкой зародились совсем недавно – в апреле этого года. Девушка прилетала к игроку на Пасху, а затем они вместе провели летний отпуск в Греции.

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Сборная Украины сборная Германии Лига наций WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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