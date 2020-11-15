Скандальная модель уговорила теннисиста укусить ее за ягодицы. Так они объявили о романе

Ванесса зарабатывает тем, что продает свои интимные фото, а Бернард уже забыл, что такое побеждать

Некогда известный австралийский теннисист Бернард Томич завел роман с моделью Ванессой Сьеррой, известной на родине благодаря участию в реалити-шоу "Остров любви", а также странице на сайте для взрослых, где она продает свои обнаженные фото.

Бывшая 17-я ракетка мира, прозябающий нынче в третьей сотне мирового рейтинга, разместил в соцсетях фото, на котором он целует девушку в щеку. А она в ответ разместила фото, на котором Бернард кусает ее за ягодицы. Так стало известно об их романе.

Сьерра имеет 88 тысяч подписчиков в Instagram, где не стесняется выкладывать свои откровенные фото. Но еще более пикантными снимками девушка делится на странице Onlyfans, месяц подписки на страницу Ванессы обойдется в 20 долларов.

Яркие фото со страницы Ванессы Сьерры в Instagram:

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