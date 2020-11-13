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От ее взгляда горели шины: яркие фото модели, выступавшей на разогреве в мотоспорте

13 ноября, 19:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Несколько лет назад девушка побеждала в номинации самое сексуальное фото года

Модель из Калифорнии Кристина Риордан обрела популярность среди любителей спорта во время участия в гоночных соревнованиях, где девушка выступала в роли грид-герлз – девушек, которые разогревают зрителей и пилотов перед стартом гонок, а также вручают награды после финиша.

Затем девушка снималась в клипах известных исполнителей, украшала обложки таких журналов как Maxim и FHM, а в 2018 году получила награду Kandy Krush of the Year от издания Kandy – это приз за самое сексуальное фото года.

Сейчас страница Риордан в Instagram насчитывает более 400 тысяч поклонников. Девушка регулярно радует их своими пикантными снимками в купальниках или без.

Самые яркие фото со страницы Кристины Риордан в Instagram:

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Источник: Сегодня|Спорт

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