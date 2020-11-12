Футболист сборной Украины поместился с женой и тремя детьми в одном багажнике (фото)

Супруга защитника "Шахтера" Сергея Кривцова не исключает, что у них появится и четвертый ребенок

Жена защитника "Шахтера" и сборной Украины Сергея Кривцова Юлия поделилась невероятно трогательным фото в соцсетях. Девушка показала багажник машины, в котором под пледом поместилось все их большое семейство – а это, помимо Юлии и Сергея, еще трое их детей.

"Мои любимые! Семья!" – подписала этот снимок Юлия Кривцова у себя в Instagram

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Напомним, что Кривцовы воспитывают сына Андрея (7 лет), а также двух дочек – Алису (5 лет) и Есению (2 годика).

Отметим, что накануне Сергей Кривцов сыграл первый матч после того, как переболел коронавирусом. Несмотря на поражение Украины от поляков 0:2, Андрей Шевченко заявил, что "Кривцов провел очень хорошую игру".

Наверняка положительных эмоций Сергею Кривцову перед приездом в сборную добавило воссоединение с семьей после двух с половиной недель изоляции. "Я их прожил в роли "почти холостяка": просмотрел весь Нетфликс и Ютуб, научился уставать лежа, теперь знаю, в какой из трех отсеков в стиральной машине нужно заливать ополаскиватель. Но при этом очень скучал по Юле и нашим детям!" – описал этот период футболист.

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А его жена Юлия после воссоединения с Сергеем пошутила: "Папа встречал как с роддома. Только четвертого пока не привезли".

Смотрите, как забивает Сергей Кривцов

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