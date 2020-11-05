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"Такого маленького пениса еще не видела": Модель описала встречу с португальским футболистом

5 ноября, 20:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка отказалась от интима со звездным спортсменом

Звезда испанского реалити-шоу Мари Сьело Пахарес и дочь легендарного испанского актера Андреса Пахареса рассказала, что у нее был роман с португальским футболистом, у которого был самый маленький пенис, который она видела в своей жизни. Она сравнила его с "потерянным червем в тропических лесах Амазонки".

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"Когда уже почти рассвело, португальский игрок решил, что нам пора в постель. Когда он наконец снял боксеры… это был, без сомнения, самый маленький микропенис, который я когда-либо видела. Если бы мне пришлось мастурбировать его, мне понадобились бы пинцет, микроскоп и GPS", – цитирует девушку издание Mundo Deportivo.

Девушка прославилась на родине, когда снялась в реалити-шоу La Cara Fuerte 2. В 2014 году Мари Сьело снялась в англоязычном эротическом мини-сериале от Playboy TV, а недавно выпустила книгу "Мемуары шлюхи".

Мари отказалась раскрывать личность футболиста, чтобы не "испортить ему жизнь", но призналась, что отказалась от интимной близости из-за маленького полового органа партнера.

"Несколько раз у нас были интимные отношения. У него были впечатляющие спина и пресс, но он снял боксеры, и я сказал: "Пока!". Это было похоже на маленького потерянного червя в тропических лесах Амазонки", – добавила девушка.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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