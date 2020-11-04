Українська
$ 28,6
33,48
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывшая супруга динамовца Караваева показала себя в эротичном белье

4 ноября, 13:45

Олег Люлька Олег Люлька

Откровенное фото экс-жены футболиста, который сейчас счастлив с другой женщиной

Пока игроки "Динамо" ждут сегодняшнего матча против "Барселоны", их нынешние и бывшие возлюбленные активничают в соцсетях. Мы уже показывали 20 ярких фото девушки Руслана Нещерета, который на "Камп Ноу" будет защищать ворота киевлян от атак Месси. Но ее по части откровенности переплюнула экс-супруга динамовца Александра Караваева Людмила.

Реклама

"Барселона" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Людмила, родившая Караваеву дочку Ариану и после развода с ним оставившая себе его фамилию, сегодня опубликовала в Instagram эротичное фото, на котором обнажилась до нижнего белья. И при этом, закрыв глаза, загадочно процитировала Омара Хайяма: "Человек должен быть с тем, с кем живут его мысли".

Напомним, в августе стало известно о втором браке динамовца Караваева – он женился на красавице Инне, которая является основательницей компании по производству и продаже пижам и другой одежды из шелка. Судя по их совместным фото, они безумно счастливы вместе.

Реклама

В тренде
"Круто!" Зеленский семью словами отреагировал на победу Усика

"Барселона" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

Добавим, что сегодня Александр Караваев не сыграет с "Барселоной". У него, как и еще восьми игроков "Динамо", перед отлетом в Каталонию был обнаружен коронавирус.

Реклама

Смотрите, какой момент был у Караваева в матче с "Ференцварошем"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Александр Караваев WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три автоФутбол
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
В стельку пьяный футболист
В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)Футбол
"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Неймар назвал пять лучших футболистов мира
Неймар назвал пять лучших футболистов мираФутбол
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять