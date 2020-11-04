Бывшая супруга динамовца Караваева показала себя в эротичном белье

Откровенное фото экс-жены футболиста, который сейчас счастлив с другой женщиной

Пока игроки "Динамо" ждут сегодняшнего матча против "Барселоны", их нынешние и бывшие возлюбленные активничают в соцсетях. Мы уже показывали 20 ярких фото девушки Руслана Нещерета, который на "Камп Ноу" будет защищать ворота киевлян от атак Месси. Но ее по части откровенности переплюнула экс-супруга динамовца Александра Караваева Людмила.

Реклама

"Барселона" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Людмила, родившая Караваеву дочку Ариану и после развода с ним оставившая себе его фамилию, сегодня опубликовала в Instagram эротичное фото, на котором обнажилась до нижнего белья. И при этом, закрыв глаза, загадочно процитировала Омара Хайяма: "Человек должен быть с тем, с кем живут его мысли".

Напомним, в августе стало известно о втором браке динамовца Караваева – он женился на красавице Инне, которая является основательницей компании по производству и продаже пижам и другой одежды из шелка. Судя по их совместным фото, они безумно счастливы вместе.

Реклама

В тренде "Круто!" Зеленский семью словами отреагировал на победу Усика

"Барселона" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

Добавим, что сегодня Александр Караваев не сыграет с "Барселоной". У него, как и еще восьми игроков "Динамо", перед отлетом в Каталонию был обнаружен коронавирус.

Реклама

Смотрите, какой момент был у Караваева в матче с "Ференцварошем"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама