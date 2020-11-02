Українська
$ 28,45
33,25
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Еще один игрок "Динамо" с коронавирусом: уже "минус 9" перед "Барселоной"

2 ноября, 00:15

Олег Люлька Олег Люлька

В предстоящем поединке Лиги чемпионов команде Мирчи Луческу не поможет и Денис Гармаш

Киевское "Динамо" официально подтвердило информацию о новом всплеске коронавируса в команде. Как мы писали ранее, COVID-19 диагностирован у Шапаренко, Караваева, а также Цитаишвили, Бэлуцэ, Дуэлунда и "правой руки" главного тренера Мирчи Луческу – его ассистента Эмила Караса.

Реклама

Однако, как выяснилось, ранее обнародованный список был неполным – во время обязательной сдачи тестов в сертифицированной УЕФА лаборатории перед выездной игрой Лиги чемпионов с "Барселоной", которая состоится 4 ноября, положительным также оказался результат полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша.

Денис Гармаш

Денис Гармаш / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Гармаш также отправлен на самоизоляцию.

Реклама

Следовательно, за бортом поединка против "Барселоны" из-за коронавируса оказалось сразу девять футболистов "Динамо". Помимо шести вышеперечисленных, это Бущан, Миколенко и Бойко, у которых COVID-19 был диагностирован ранее.

Кроме того, COVID-19 в "Динамо" – еще и у четырех представителей персонала команды. При этом, как заявляют в столичном клубе, все, у кого выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно.

В тренде
В "Динамо" коронавирусное цунами: накрыло тренера и пятерых игроков

Читайте также: Оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Киеве пройдут без зрителей

Напомним, сразу после поединка против "Ференцвароша" (2:2) в минувшую среду "Динамо" закрылось на базе, чтобы минимизировать контакты с внешним миром и избежать новых случаев заражения. Но, как видим, это не помогло.

Ранее мы писали, что Каталония закрылась из-за коронавируса, однако матч "Барселона" – "Динамо" 4 ноября все равно состоится.

Реклама

Смотрите, как "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов заражение чемпионат Украины Динамо Киев Денис Гармаш
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три автоФутбол
В стельку пьяный футболист
В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)Футбол
"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Неймар назвал пять лучших футболистов мира
Неймар назвал пять лучших футболистов мираФутбол
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео)
Гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять