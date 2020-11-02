Еще один игрок "Динамо" с коронавирусом: уже "минус 9" перед "Барселоной"

В предстоящем поединке Лиги чемпионов команде Мирчи Луческу не поможет и Денис Гармаш

Киевское "Динамо" официально подтвердило информацию о новом всплеске коронавируса в команде. Как мы писали ранее, COVID-19 диагностирован у Шапаренко, Караваева, а также Цитаишвили, Бэлуцэ, Дуэлунда и "правой руки" главного тренера Мирчи Луческу – его ассистента Эмила Караса.

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Однако, как выяснилось, ранее обнародованный список был неполным – во время обязательной сдачи тестов в сертифицированной УЕФА лаборатории перед выездной игрой Лиги чемпионов с "Барселоной", которая состоится 4 ноября, положительным также оказался результат полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша.

Денис Гармаш / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Гармаш также отправлен на самоизоляцию.

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Следовательно, за бортом поединка против "Барселоны" из-за коронавируса оказалось сразу девять футболистов "Динамо". Помимо шести вышеперечисленных, это Бущан, Миколенко и Бойко, у которых COVID-19 был диагностирован ранее.

Кроме того, COVID-19 в "Динамо" – еще и у четырех представителей персонала команды. При этом, как заявляют в столичном клубе, все, у кого выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно.

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Напомним, сразу после поединка против "Ференцвароша" (2:2) в минувшую среду "Динамо" закрылось на базе, чтобы минимизировать контакты с внешним миром и избежать новых случаев заражения. Но, как видим, это не помогло.

Ранее мы писали, что Каталония закрылась из-за коронавируса, однако матч "Барселона" – "Динамо" 4 ноября все равно состоится.

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Смотрите, как "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем"

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