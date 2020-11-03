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Как перенести коронавирус во время беременности: исповедь жены украинского футболиста

3 ноября, 13:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

В семье футболиста переболели коронавирусом все, но его беременная супруга - тяжелее всего

Супруга украинского футболиста "Александрии" Максима Третьякова Лиза переболела коронавирусом на 16-й неделе беременности. На своей странице в Instagram девушка подробно рассказала, как перенесла опасный недуг и какие симптомы сопровождали болезнь.

"У мужа полфутбольной команды, и он в том числе, переболели. У всех была легкая форма, как обычная простуда. У мужа была температура всего 1 день и потеря обоняния. На 6 день после Макса заболела Сабрина, она перенесла сложнее, 2 дня горела, температура 38 и насморк. Я думала выдержу эту вирусную атаку, но не тут-то было, на 8 день я заболела и перенесла болячку тяжелее всех, – делится впечатлениями Лиза.

Из симптомов девушка выделила:

  • Жутко ломило тело 4 дня, казалось, что болят даже кости, кожа.
  • Очень сильно болело горло, насморк, воспалились лимфоузлы.
  • Слабость + головокружение дней 8.
  • Потеря вкусов и обоняния на 100%.

Лиза призналась, что только через 10 дней к ней начали возвращаться вкусовые рецепторы, но еще не полностью. А вот обоняние не вернулось даже спустя полмесяца. Девушка жалуется, что не чувствует даже аромат духов. Единственный плюс был в том, что температуры и кашля у нее не было.

"Потеря именно вкуса – это был для меня ужас, я рыдала, когда ела "сникерс" и не понимала, что ем сладкое. "Наполеон" был для меня просто какой-то мягкой консистенцией. Вкус кофе – просто одна горечь", – продолжает Лиза.

Девушка начала накручивать себя, когда увидела новость о смерти мужа блогера Софи Стужук от коронавируса. Тем не менее, она уверена, что вирус опасен только для тех, у кого уже есть хронические серьезные заболевания

"Как же мы лечились? Да никак, как, впрочем, и всегда. Я противник по каждой соплинке и температуринке пичкаться аптечными таблами, глушить свой иммунитет и не давать шансов ему самому бороться с разными вирусами. Во время вируса мы пьем витамины, обязательно витамин С, много воды, чая с лимоном. Полощим горло, шикаем натуральным спреем и часто промываем нос морской водой. Ну и главное любую серьезную болячку переносить не на ногах, а лежа, больше отдыхать, особенно беременным", – дала свой совет девушка.

Видео: Сегодня

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беременность коронавирус WAGs Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

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