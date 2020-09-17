Бывшая жена футболиста Гая показала первые фото с новым мужем – динамовцем Караваевым

Новоиспеченная жена футболиста "Динамо" Александра Караваева очаровательная блондинка Инна впервые показала в Instagram совместные фото со своим супругом после свадьбы, которую они сыграли недавно. Как мы писали, жена динамовца Караваева является основательницей компании по производству и продаже пижам и другой одежды из шелка.

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На фотографиях запечатлено, как Инна в костюме, который ей невероятно идет, а также в купальнике обнимается с Александром. При этом пара выглядит невероятно эффектно и производит впечатление абсолютно счастливой.

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Отметим, что у себя в Instagram Инна уже изменила фамилию – Гай на Караваеву. Ранее девушка состояла в отношениях с Антоном Гаем – бывшим футболистом запорожского "Металлурга", белорусского "Днепра" и азербайджанского "Кяпаза", который является младшим братом бывшего сборника Украины Алексея Гая.

Добавим, что в отношениях Инны и Антона родилась девочка Полина, которой уже семь лет. Она фигурирует на свежих фото Инны с Александром Караваевым.

INSTAGRAM

Также Полину можно увидеть на свежих фото в Instagram Антона Гая. Он запечатлен со своей новой женой и коляской, в которой, по словам Антона, находится его новорожденный сынок.

INSTAGRAM

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Напомним, что для динамовца Александра Караваева нынешний брак – второй. В предыдущем, с Людмилой, у футболиста сборной Украины родилась дочка Ариана, которой в мае исполнилось пять лет.

INSTAGRAM

Смотрите, как забивает Караваев

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