Гиггза отстранили от сборной Уэльса после его нападения на подругу

Легендарный наставник, угодивший в громкий скандал, покинул команду как минимум на три матча

Главный тренер сборной Уэльса по футболу, легенда "МЮ" Райан Гиггз отстранен от ближайших матчей руководимой им команды с США, Ирландией и Финляндией из-за криминального скандала, случившегося накануне. Напомним, Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл, а затем освобожден под залог до завершения расследования.

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Футбольная ассоциация Уэльса и 46-летний главный тренер сборной страны Райан Гиггз взаимно договорились, что специалист не будет участвовать в предстоящих матчах валлийской национальной команды,.

Руководить коллективом в ближайших поединках будут ассистенты Гиггза – Роберт Пейдж и Альберт Стейвенберг.

Ранее в полиции Манчестера заявили, что девушка Райана Гиггза после нападения со стороны тренера получила легкие травмы, но не нуждалась в медицинской помощи. При этом сам Гиггз обвинения в свой адрес отрицает и готов сотрудничать с полицией в расследовании.

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Отметим, что Гиггз официально встречается с Кейт с 2017 года. Они познакомились, когда девушка занималась рекламой отеля Гиггза Hotel Football в 2013 году.

Напомним, в 2017 году Райан Гиггз развелся с женой Стейси, которой, как оказалось, он восемь лет изменял с женой своего брата Родри – Наташей. Мы писали, что Гиггз извинился перед своим братом за то, что восемь лет спал с его женой. Но ни брат, ни родители Райана не простили.

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