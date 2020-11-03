Легенду футбола задержали за избиение девушки. До этого он 8 лет изменял жене с супругой брата

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл. Полицейские были вызваны в дом главного тренера сборной Уэльса в Уорсли стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов в воскресенье на фоне сообщений о "беспорядках", сообщает The Sun.

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46-летний экс-футболист "МЮ" был допрошен по подозрению в нанесении телесных повреждений и нападении.

"В воскресенье в 22.05 в полицию поступило сообщение о беспорядках. Женщина в возрасте 30 лет получила легкие травмы, но не нуждалась в медицинской помощи. 46-летний мужчина был арестован по подозрению в нападении по статье 47 и обычном нападении по статье 39", – сообщил представитель полиции Большого Манчестера.

Также полиция сообщила, что задержанный был освобожден под залог до завершения расследования. Сам же футболист отрицает обвинения и готов сотрудничать с полицией.

Райан встречается с Кейт с 2017 года. Они познакомились, когда она занималась рекламой отеля Гиггза Hotel Football в 2013 году после переезда из Дубая. Гиггз обнародовал свои отношения, когда был сфотографирован с девушкой во время отдыха в Италии в августе 2018 года. Это было через восемь месяцев после развода с женой Стейси, которой он восемь лет изменял с женой брата Родри Наташей. Мы писали, что валлийский футболист извинился перед своим братом за то, что восемь лет спал с его женой.

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