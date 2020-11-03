Українська
$ 28,58
33,29
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Легенду футбола задержали за избиение девушки. До этого он 8 лет изменял жене с супругой брата

3 ноября, 09:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" отрицает обвинения и готов сотрудничать с полицией

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл. Полицейские были вызваны в дом главного тренера сборной Уэльса в Уорсли стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов в воскресенье на фоне сообщений о "беспорядках", сообщает The Sun.

Реклама

46-летний экс-футболист "МЮ" был допрошен по подозрению в нанесении телесных повреждений и нападении.

"В воскресенье в 22.05 в полицию поступило сообщение о беспорядках. Женщина в возрасте 30 лет получила легкие травмы, но не нуждалась в медицинской помощи. 46-летний мужчина был арестован по подозрению в нападении по статье 47 и обычном нападении по статье 39", – сообщил представитель полиции Большого Манчестера.

Также полиция сообщила, что задержанный был освобожден под залог до завершения расследования. Сам же футболист отрицает обвинения и готов сотрудничать с полицией.

Райан встречается с Кейт с 2017 года. Они познакомились, когда она занималась рекламой отеля Гиггза Hotel Football в 2013 году после переезда из Дубая. Гиггз обнародовал свои отношения, когда был сфотографирован с девушкой во время отдыха в Италии в августе 2018 года. Это было через восемь месяцев после развода с женой Стейси, которой он восемь лет изменял с женой брата Родри Наташей. Мы писали, что валлийский футболист извинился перед своим братом за то, что восемь лет спал с его женой.

Самые известные балагуры мирового футбола

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

избиение тренер футболист Райан Гиггз

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три автоФутбол
В стельку пьяный футболист
В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)Футбол
"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Неймар назвал пять лучших футболистов мира
Неймар назвал пять лучших футболистов мираФутбол
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео)
Гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять