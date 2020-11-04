"Барселона" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 4 ноября, на стадионе "Камп Ноу" состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн этого поединка с видео голов и лучших моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"БАРСЕЛОНА" – "ДИНАМО"

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Не грех вспомнить, что 22 года назад "Динамо" обыграло "Барселону" на "Камп Ноу" 4:0. Эх, дали тогда жару Шева и Ребров!

Повторение подобного результата сегодня в противостоянии с командой Месси для киевлян будет чем-то из области фантастики, хотя последние результаты в еврофутболе показали, что уже ничему не стоит удивляться. Чего стоит гостевая победа обескровленного "Шахтера" над "Реалом" 3:2 с последовавшим поражением "горняков" от Менхенгладбаха 0:6.

Предстоящий поединок "Барселона" – "Динамо" до последнего оставался под угрозой отмены из-за вспышки коронавируса у киевлян, и лишь отсутствие новых инфицированных в составе "бело-синих" по итогам вчерашнего тестирования, уже в Каталонии, позволило принять решение – матчу быть!

При этом из-за COVID-19 вне игры у киевлян осталось сразу девять футболистов – Бущан, Миколенко, Бойко, Караваев, Бэлуцэ, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаш и Дуэлунд.

Тренировка "Динамо" на "Камп Ноу" накануне матча

Напомним, по итогам двух туров Лиги чемпионов "Барселона" с шестью очками лидирует в группе G. Каталонцы дома разгромили "Ференцварош" (5:1), а затем на выезде одолели "Ювентус", игравший, правда, без Роналду, со счетом 2:0.

В свою очередь, "Динамо" на старте группового этапа Лиги чемпионов проиграло дома "Ювентусу" (0:2), а затем, ведя 2:0, сыграло вничью 2:2 с "Ференцварошем" в Будапеште.

"БАРСЕЛОНА" – "ДИНАМО": ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"БАРСЕЛОНА": Нето; Дест, Пике﻿, Лангле, Альба; ﻿де Йонг, Пьянич; Педри, Месси, Фати; Гризманн

Не сыграют: Коутиньо (задняя мышца бедра), Юмтити (физическая форма), Араухо (задняя мышца бедра)

Под вопросом: тер Стеген (физическая форма)

"ДИНАМО": Нещерет; Кендзера, Забарный, Попов, Сирота; Шепелев, Андриевский; Цыганков, Буяльский, де Пена; Супряга

Не сыграют: Сидорчук (дисквалификация), Тымчик (приводящая мышца бедра), Костевич (колено), Бущан (болезнь), Миколенко (болезнь), Бойко (болезнь), Караваев (болезнь), Бэлуцэ (болезнь), Шапаренко (болезнь), Цитаишвили (болезнь), Гармаш (болезнь), Дуэлунд (болезнь)

"БАРСЕЛОНА" – "ДИНАМО": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман: "Мы знаем, что у "Динамо" есть футболисты с коронавирусом. Конечно, все это влияет на качество игры киевлян. Однако у "Шахтера" тоже было много потерь, что не помешало им обыграть "Реал". Оппонента нужно уважать. Мы ожидаем увидеть на поле "Камп Ноу" соперника, который усложнит нам жизнь. Тем не менее сейчас у нас в Лиге чемпионов шесть очков, и мы хотим продолжить в том же духе, то есть победить"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу: "Было непросто ждать пять часов, чтобы узнать, состоится игра или нет. Но, к счастью, все здоровы. Мы надеялись, что в Каталонии повторятся отрицательные результаты тестов, которые мы получили в Киеве, так что это не проблема. Проблемы могут быть во время игры. У нас всего лишь 13 футболистов для участия в матче, и здесь уже ничего не изменишь. Наша тактика на среду – играть в футбол. Да, у нас мало футболистов, но посмотрим, что будет"

"Я помню, как "Шахтер" играл против Месси в Лиге чемпионов. Там был пенальти и гол, забитый из вне игры... Лионель делает удивительные вещи, он не думает о себе, а только о команде, о вещах, о которых должны бы были думать другие. Борется по всему полю, делает передачи и намного больше, чем раньше. Он хочет помочь молодым игрокам, которым нужны результаты. В данный момент Месси приносит себя в жертву. Я видел матчи, в которых он делает великие дела для коллектива, а не для себя"

"БАРСЕЛОНА" – "ДИНАМО": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

По оценкам аналитиков Transfermarkt, суммарная стоимость игроков "Барселоны" и "Динамо" составляет почти миллиард евро. При этом кадровая обойма каталонцев (879 млн евро) в девять раз дороже, чем у киевлян (100 млн евро).

"БАРСЕЛОНА" – "ДИНАМО": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Барселону" называют безоговорочным фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.09, на ничью – 13.50, на победу "Динамо" – 25.00. Иными словами, вероятность выигрыша каталонцев оценивается в 89 процентов, ничейного исхода – в 7 процентов, а выигрыша киевлян – всего лишь в 4 процента. Самым вероятным результатом аналитики называют 3:0 в пользу "Барселоны". Коэффициент на него равен 6.10.

"БАРСЕЛОНА" – "ДИНАМО": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Барселона" – "Динамо" в среду, 4 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка на "Камп Ноу" доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как накануне "Шахтер" проиграл гладбахской "Боруссии" 0:6

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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