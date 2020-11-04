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"Барселона" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

4 ноября, 12:39

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций поединка третьего тура группового раунда ЛЧ на "Камп Ноу"

Сегодня на стадионе "Камп Ноу" "Динамо" ждет испытание "Барселоной" в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Начало противостояния подопечных Рональда Кумана и Мирчи Луческу – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн матча "Барселона" – "Динамо" с видео голов доступен на нашем сайте.

"БАРСЕЛОНА" – "ДИНАМО": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямом эфире поединок "Барселона" – "Динамо" в среду, 4 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция матча на "Камп Ноу" доступна на сервисе OLL.TV.

Напомним, матч был под угрозой отмены из-за вспышки коронавируса у киевлян, и лишь отсутствие новых инфицированных в составе "бело-синих" по итогам вчерашнего тестирования, уже в Каталонии, позволило принять решение – матчу быть!

При этом из-за COVID-19 вне игры у киевлян осталось сразу девять футболистов – Бущан, Миколенко, Бойко, Караваев, Бэлуцэ, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаш и Дуэлунд. Кроме того, у капитана "Динамо" Сидорчука – дисквалификация, а у Тымчика и Костевича – травмы.

"Будет сложный матч, у нас очень много заболевших игроков. Это не те обстоятельства, в которых мы бы хотели встретиться с "Барселоной". Но что поделать, нужно действовать по-умному, объединиться, как команда, играть на максимуме усилий и достичь максимального результата. Надеемся сыграть на самом высоком уровне", – говорит уругвайский легионер "Динамо" Карлос Де Пена

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Несмотря на кадровые проблемы киевлян, Куман боится, что "Динамо" сделает с "Барселоной" то же, что "Шахтер" – с "Реалом". Главный тренер каталонцев видит в "бело-синих" команду, способную осложнить "Барсе" жизнь.

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Источник: Сегодня|Спорт

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