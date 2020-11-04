"У "Динамо" всего 13 футболистов": Луческу – о проблемах перед "Барселоной"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу накануне поединка с "Барселоной" в третьем туре Лиги чемпионов рассказал про часы ожидания после тестов и жертву Лионеля Месси в Каталонии. Поединок состоится 4 ноября на "Камп Ноу". Начало в – 22:00 по Киеву. Напомним, до отлета в Каталонию COVID-19 был диагностирован у 9 игроков "Динамо".

"Наша тактика на завтра – играть в футбол. Да, у нас мало футболистов, но посмотрим, что будет завтра", – сказал румынский специалист.

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Разминка "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Пять часов ожиданий

Во вторник футболисты "Динамо" сдали дополнительные тесты на коронавирус. Если бы в составе киевлян нашли еще зараженных, матч могли отменить. Но все футболисты "Динамо" оказались здоровы:

"Было непросто подождать пять часов, чтобы узнать, состоится игра или нет. Но, к счастью, все здоровы. Мы надеялись, что повторятся отрицательные результаты тестов, которые мы получили в Киеве, так что это не проблема. Проблемы могут быть завтра во время игры. У нас всего лишь 13 футболистов для участия в завтрашнем матче, и здесь уже ничего не изменишь", – заметил Луческу.

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Про новую команду Кумана

"Куману было сложно, нужно было сделать много изменений. Игроки очень талантливые, но нужно решать проблемы с техникой и скоростью, а также отрабатывать традиционные механизмы этой команды, а для этого потребуется время. Сейчас все зависит от того, что делает Месси. В Лиге чемпионов играть легче, чем в чемпионате Испании, где выступают "Реал", "Валенсия", "Севилья". Все сложно, но в Европе "Барселона" показывает очень высокий уровень".

Реклама Футболисты "Динамо" на тренировке / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Молодые и талантливые игроки Кумана

"Дембеле, Фати, хотя первый и не самый молодой. Словом, все они очень высокого уровня, обладают высокими техническими качествами, хорошей скоростью. Но им нужно время, чтобы оптимально использовать, свои качества, рисковать, использовать инстинкт, креативность. Месси креативен, за ним нужно внимательно следить".

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Как Луческу страдал от Месси

"Я помню, как "Шахтер" играл против него, кажется, это был первый матч в Лиге чемпионов. Там был пенальти и гол, забитый из вне игры. В том сезоне мы выиграли Кубок УЕФА. Месси делает удивительные вещи, он не думает о себе, а только о команде, о вещах, о которых должны бы были думать другие. Борется по всему полю, делает передачи и намного больше, чем раньше. Он хочет помочь молодым игрокам, которым нужны результаты".

Куман и Месси / Фото: Reuters

"В данный момент Месси приносит себя в жертву. Я видел матчи, в которых он делает великие дела для коллектива, а не для себя", – считает Луческу.

Как мы писали ранее, Куман боится, что "Динамо" сделает с "Барселоной" то же, что "Шахтер" – с "Реалом". Главный тренер каталонцев видит в киевлянах команду, способную осложнить "Барсе" жизнь.

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