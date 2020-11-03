Куман боится, что "Динамо" сделает с "Барселоной" то же, что "Шахтер" – с "Реалом"

Рональд Куман опасается, что "Динамо" может сделать с "Барселоной" то же, что "Шахтер" – с "Реалом". Это следует из заявлений главного тренера каталонцев накануне завтрашнего поединка Лиги чемпионов, который, напомним, остается под угрозой отмены из-за вспышки коронавируса в киевском клубе. "Барселона" – "Динамо" могут перенести на декабрь.

"Мы знаем, что у "Динамо" есть футболисты с коронавирусом. Сложная ситуация. Сегодня они сдали тесты, нужно дождаться результатов. Я не в курсе правил УЕФА, но верю, что встреча все-таки состоится. Конечно, все это влияет на качество игры "Динамо". Однако у "Шахтера" тоже было много потерь, что не помешало им обыграть "Реал". Оппонента нужно уважать", – цитирует Рональда Кумана Marca

"Мы ожидаем увидеть на поле "Камп Ноу" соперника, который усложнит нам жизнь", – добавил коуч каталонцев

Реклама

При этом Куман заявил, что решение по участию Лионеля Месси в игре с "Динамо" будет принято в среду утром, а также озвучил цель на поединок с киевлянами: "Сейчас у нас в Лиге чемпионов шесть очков, и мы хотим продолжить в том же духе, то есть победить".

Куман и Месси / Фото: Reuters

Напомним, до отлета в Каталонию COVID-19 был диагностирован у 9 игроков "Динамо" – Шапаренко, Караваева, Гармаша, Цитаишвили, Бэлуцэ, Дуэлунда, Бущана, Миколенко, Бойко, а также у "правой руки" главного тренера Мирчи Луческу – его ассистента Эмила Караса и четырех работников персонала столичной команды, включая врачей.

Реклама

Смотрите, как "Динамо" играло в ЛЧ с "Ференцварошем"

Смотрите, как "Барселона" ранее обыграла "Ювентус"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама