Результаты тестов "Динамо" на коронавирус: судьба матча с "Барселоной" решена

Новых инфицированных в составе киевлян нет. Игра, как и планировалось, состоится на "Камп Ноу" в среду вечером

Матч "Барселона" – "Динамо" таки состоится. Соперники сойдутся на поле "Камп Ноу" в среду, 4 ноября.

Реклама

Напомним, игра оказалась под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в "Динамо". Во вторник, 3 ноября, уже в Каталонии динамовцы сдали тесты на коронавирус. Если бы хоть один из них оказался положительным, игра бы не состоялась.

Однако, как сообщил "Динамо" Киев Inside: "Матч состоится! Все хорошо! Все здоровы".

Мирча Луческу / Фото: Reuters

В тренде Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом

Реклама

Напомним, до отлета в Каталонию COVID-19 был диагностирован у 9 игроков "Динамо" – Шапаренко, Караваева, Гармаша, Цитаишвили, Бэлуцэ, Дуэлунда, Бущана, Миколенко, Бойко, а также у "правой руки" главного тренера Мирчи Луческу – его ассистента Эмила Караса и четырех работников персонала столичной команды, включая врачей.

Читайте также: У зараженного COVID-19 полузащитника "Динамо" температура, но нюх остался

Как мы писали ранее, Куман боится, что "Динамо" сделает с "Барселоной" то же, что "Шахтер" – с "Реалом". Главный тренер каталонцев видит в киевлянах команду, способную осложнить "Барсе" жизнь.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама