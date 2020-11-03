У зараженного COVID-19 полузащитника "Динамо" температура, но нюх остался

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом. Напомним, что завтра столичный клуб должен сыграть в 3-м туре Лиги чемпионов против "Барселоны". Однако матч "Динамо" с каталонцами могут перенести на декабрь из-за всплеска коронавируса в украинской команде.

"У меня все хорошо. Да, температура есть, но нюх и все это есть, все нормально. Общался с ребятами, они говорили мне, что будут делать еще тесты. Терпения им, удачи и, главное, быть командой на поле. И все получится", – сказал Цитаишвили "Футбол NEWS".

Реклама

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что перед матчем с "Барселоной" в составе киевлян COVID-19 диагностировали у Шапаренко, Караваева, а также Цитаишвили, Бэлуцэ, Дуэлунда и "правой руки" главного тренера Мирчи Луческу – его ассистента Эмила Караса. Вскоре положительным также оказался и тест полузащитника Дениса Гармаша.

Читайте также: "Динамо" изолируют в Барселоне до результатов повторных тестов на COVID-19

Реклама

Ранее Георгий рассказывал, что игроки "Динамо" будут отстаивать Луческу в случае давление киевских фанатов. Цитаишвили обидно, что болельщики клуба негативно восприняли назначение румынского тренера.

Смотрите географию коронавируса в Украине

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама