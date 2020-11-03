"Динамо" и "Шахтер" рассудит арбитр, которого критиковал Луческу

В 9-м туре чемпионата Украины болельщиков ждет суперматч "Динамо" – "Шахтер". Поединок состоится 8 ноября в Киеве. Главным арбитром встречи станет Екатерина Монзуль. Отмечается, что на матче также также будет работать система VAR, за которую будет отвечать Николай Балакин.
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Монзуль обслуживала встречу "Динамо" и "Шахтера" в Премьер-лиге в мае 2020 года, и тогда киевляне проиграли со счетом 1:3. А российский комментатор Андронов высоко оценил женщину-арбитра: "Справляются лучше многих мужчин. И мата, без которого "футбол, как борщ без томата", почти не слышно".
Зато главный тренер киевлян Мирча Луческу критиковал Монзуль после ничьей "Динамо" с "Зарей" 1:1.
Напомним, что после восьми туров украинской Премьер-лиги "Динамо" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Подопечные Луиша Каштру идут на втором месте с 16 баллами. В этом году команды уже встречались в борьбе за Суперкубок. И тогда "Динамо" переиграло "Шахтер" со счетом 3:1.
Смотрите обзор поединка за Суперкубок Украины
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