Українська
$ 28,6
33,48

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Девушка юного вратаря "Динамо", который сегодня выйдет против "Барсы": ТОП-20 фото красотки

4 ноября, 12:04

Олег Люлька Олег Люлька

Знакомьтесь с очаровательной Надией, которой принадлежит сердце 18-летнего голкипера киевлян Руслана Нещерета

За 18-летнего Руслана Нещерета, которому предстоит защищать ворота "Динамо" в сегодняшнем матче с "Барселоной" ввиду коронавируса у Георгия Бущана и Дениса Бойко, будут держать кулаки миллионы болельщиков "бело-синих". Однако, наверное, крепче всех это будет делать брюнетка из Мукачево Надия Петах – возлюбленная Нещерета.

Реклама

Онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Динамо" состоится на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Девушка Нещерета – немногословна в соцсетях. Но взгляд от ее фото отвести сложно. Красотка!

Яркие фото возлюбленной Руслана Нещерета

Реклама

Реклама

Реклама

"Как вы придумываете все эти фразы для подписи фото в Instagram?" – сетует Надия Петах

"Когда-то я начну их писать. Но точно не сегодня. Поэтому, просто красивая я" – кокетничает девушка Руслана Нещерета

И все-таки недавно одно из своих фото в соцсетях красотка рискнула подписать. "Будь собой. Остальные роли заняты", – изрекла Надия.

Читайте также: Шевченко стал тренером киевского "Динамо" – по версии испанских журналистов

Что ж, в среду вечером мы впервые увидим, каков ее парень в роли основного вратаря "Динамо" на уровне Лиги чемпионов – и сразу против Месси и других "монстров" из "Барселоны". С Русланом Нещеретом сегодня – не только его Надия, но и надежды многочисленных болельщиков "бело-синих".

Смотрите, как "Динамо" во втором туре ЛЧ сыграло 2:2 с "Ференцварошем"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев WAGs Руслан Нещерет

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Обзор матча
Обзор матча "Шахтер" – "Интер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
"Динамо" упустило победу на последних минутах, позволив команде Реброва отыграть два мячаЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять