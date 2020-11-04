Девушка юного вратаря "Динамо", который сегодня выйдет против "Барсы": ТОП-20 фото красотки

За 18-летнего Руслана Нещерета, которому предстоит защищать ворота "Динамо" в сегодняшнем матче с "Барселоной" ввиду коронавируса у Георгия Бущана и Дениса Бойко, будут держать кулаки миллионы болельщиков "бело-синих". Однако, наверное, крепче всех это будет делать брюнетка из Мукачево Надия Петах – возлюбленная Нещерета.

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Онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Динамо" состоится на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Девушка Нещерета – немногословна в соцсетях. Но взгляд от ее фото отвести сложно. Красотка!

Яркие фото возлюбленной Руслана Нещерета

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"Как вы придумываете все эти фразы для подписи фото в Instagram?" – сетует Надия Петах

"Когда-то я начну их писать. Но точно не сегодня. Поэтому, просто красивая я" – кокетничает девушка Руслана Нещерета

И все-таки недавно одно из своих фото в соцсетях красотка рискнула подписать. "Будь собой. Остальные роли заняты", – изрекла Надия.

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Что ж, в среду вечером мы впервые увидим, каков ее парень в роли основного вратаря "Динамо" на уровне Лиги чемпионов – и сразу против Месси и других "монстров" из "Барселоны". С Русланом Нещеретом сегодня – не только его Надия, но и надежды многочисленных болельщиков "бело-синих".

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