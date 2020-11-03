Шевченко стал тренером киевского "Динамо" – по версии испанских журналистов

Авторитетное издание Marca снова ошибается в статье об украинской команде

4 ноября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на "Капм Ноу" примет киевское "Динамо". Из-за пандемии коронавируса поединок пройдет при пустых трибунах. А может и вовсе не пройти, если в составе гостей найдутся еще заболевшие. Именно так считают испанские СМИ. Напомним, что киевляне уже прилетели в Каталонию, после чего "Динамо" изолировали в Барселоне до результатов повторных тестов на COVID-19.

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А накануне поединка авторитетное испанское издание Marca опубликовало анонс встречи, где рассказало о заражениях коронавирусом в составе гостей. Однако несколько раз допустило ошибку – главным тренером киевского клуба журналисты назвали не Мирчу Луческу, а наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

И это уже не первая оплошность известно издания. Перед матчем Лиги наций Украина – Испания Marca сделала ошибки в фамилиях шести игроков сборной Украины. Так, Караваева испанцы представили, как Караве, а автор забитого мяча Цыганков стал Цыниковым.

Реклама "Динамо" (Киев) / Фото: Reuters

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Ранее киевское "Динамо" официально подтвердило информацию о новом всплеске коронавируса в команде. Сначала COVID-19 диагностирован у Шапаренко, Караваева, а также Цитаишвили, Бэлуцэ, Дуэлунда и "правой руки" главного тренера Мирчи Луческу – его ассистента Эмила Караса. Вскоре положительным также оказался и тест полузащитника Дениса Гармаша.

Также "Динамо" потеряло двоих вратарей – Бущана и Бойко. В сложившейся ситуации единственным здоровым голкипером в заявке столичного клуба остался 18-летний Руслан Нещерет.

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