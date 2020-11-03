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Невеста Роналду поставила сердечко под постом супруги Месси (фото)

3 ноября, 19:36

Олег Люлька Олег Люлька

Пока Лионель и Криштиану выясняют, кто из них круче на поле, возлюбленные звезд мило переписываются в Instagram

Несмотря на ожесточенное соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси за звание лучшего футболиста 21-го века, между их возлюбленными – никакой прохлады. Это стало понятно после того, как супруга Лионеля Антонелла Роккуццо опубликовала пост в Instagram по случаю 8-го дня рождения сына Тьяго, а невеста Криштиану, Джорджина Родригес, его лайкнула, трогательно присоединившись к поздравлениям.

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"С днем рождения, Тьяго. У меня нет слов, чтобы выразить то, что ты для нас значишь. Ты всегда улыбаешься и несешь миру умиротворение. Мы любим тебя, и я собираюсь и дальше усыпать тебя поцелуями, пусть тебе это и не нравится", – написала Антонелла Роккуццо

"Как быстро они растут. Поздравляю", – такой комментарий под постом Антонеллы оставила Джорджина, добавив к нему сердечко

Антонелла Роккуццо и Джорджина Родригес
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Антонелла Роккуццо и Джорджина Родригес / Фото: Instagram

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Отметим, что у 33-летнего аргентинца Лионеля Месси – шесть выигранных "Золотых мячей" лучшему футболисту года в мире. У 35-летнего португальца Криштиану Роналду таких наград – пять. При этом недавно Роналду и Месси оказались в пролете, когда была опубликована сборная-космос самых дорогих футболистов мира.

Смотрите, как дурачится со своей женой Роналду

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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Криштиану Роналду Лионель Месси WAGs Джорджина Родригес Антонелла Роккуццо

Источник: Сегодня|Спорт

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