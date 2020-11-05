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Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"

5 ноября, 18:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Даша Савина покоряет сердца не только игрока "горняков", но и своих фанатов

Украинская модель, журналистка и девушка игрока донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина на своей странице в Instagram поделилась пикантными фото, на которых она позирует без нижнего белья, а ее прелести прикрывает мужской пиджак.

"Мило быть милым, но если хочешь чего-то добиться в жизни – умей быть стервой", – подписала снимки с откровенной фотосессии девушка и пообещала сюрприз в скором времени.

Напомним, Дарья Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

Позже девушка появилась на фотографиях в соцсетях с новым парнем. Избранником Савиной стал Валерий Бондарь – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной, а ныне и по главной сборной Украины.

Недавно девушка посвятила стих игроку "Шахтера" в День защитника Украины. Даша призналась, что с Валерием чувствует себя, как за каменной стеной.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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модель девушка без белья WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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