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Пока Бондарь дебютировал за сборную, его девушка выложила "бомбические" фото в эротических колготах

12 ноября, 10:33

Олег Люлька Олег Люлька

Эффектная блондинка Даша Савина снова взрывает соцсети

В то время, когда защитник "Шахтера" Валерий Бондарь дебютировал за сборную Украины в матче с Польшей, проигранном 0:2, его сексапильная девушка – модель и телеведущая Даша Савина – выложила у себя в Instagram фотосессию, которую сама окрестила "бомбической".

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Правда, один из подписчиков пожурил Дашу: "Сейчас Бондарь играет за сборную, а ты фотографии постишь". На что Савина ответила: "Когда на поле мой Бондарь, я вне сети в соцсетях", – и добавила подмигивающий смайлик.

А вот и те самые "бомбические" фото Даши Савиной

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Фотографии Даши Савиной вызвали полярные отзывы ее подписчиков. Один из фолловеров назвал их "сельским гламуром", но большинство выразило восхищение красотой девушки: "Ты богиня красоты!", "Шикарная!", "Фантастика!".

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Напомним, эффектная блондинка Даша Савина длительное время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. После расставания с ним девушка появилась на публике с Валерием Бондарем. "Новый этап жизни", – рассказал об отношениях с ней "горняк".

Смотрите, как Украина проиграла Польше 0:2

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Сборная Украины WAGs Валерий Бондарь Даша Савина
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