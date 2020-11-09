Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"

Итальянская ведущая совмещает работу на спортивном канале с успешной модельной карьерой

Очаровательная итальянская телеведущая Флориана Мессина прославилась благодаря эффектному фото на фоне мурала с изображением легендарного аргентинца Диего Марадоны. Девушка не скрывает своей любви к "Наполи" – бывшему клубу "Золотого мальчика", и, разумеется, является почитательницей таланта дона Диего.

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31-летня ведущая имеет огромную популярность среди футбольных болельщиков благодаря откровенным фото на своей странице в Instagram. На ее страницу подписано более 670 тысяч поклонников.

Признайтесь, долго искали Диего Марадону на этом фото?

Яркие фото Флорианы Мессины в Instagram:

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