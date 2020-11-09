Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"

Очаровательная итальянская телеведущая Флориана Мессина прославилась благодаря эффектному фото на фоне мурала с изображением легендарного аргентинца Диего Марадоны. Девушка не скрывает своей любви к "Наполи" – бывшему клубу "Золотого мальчика", и, разумеется, является почитательницей таланта дона Диего.
Читайте также: Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатам
31-летня ведущая имеет огромную популярность среди футбольных болельщиков благодаря откровенным фото на своей странице в Instagram. На ее страницу подписано более 670 тысяч поклонников.
Признайтесь, долго искали Диего Марадону на этом фото?
Яркие фото Флорианы Мессины в Instagram:
Читайте также:
- Красавица со школьной скамьи: кто вдохновляет лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
- "Такого маленького пениса еще не видела": модель описала встречу с португальским футболистом
- Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"
- Бывшая супруга динамовца Караваева показала себя в эротичном белье
Диего Марадона перенес операцию на мозгу:
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк