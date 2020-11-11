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Эта украинка точно будет болеть за Польшу. Кто такая Марина Лученко

11 ноября, 17:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Польская певица с украинскими конями охмурила вратаря сборной Польши

Сегодня в Хожуве сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Польши. Матч пройдет на стадионе "Шленски" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн Польша – Украина можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Сегодня миллионы украинских болельщиков будут поддерживать команду Андрея Шевченко, однако одна украинка точно будет переживать за нашего соперника – речь о супруге вратаря "белых орлов" Войцеха Щенсного Марине Лученко.

Девушка появилась на свет в Виннице, однако еще в двухлетнем возрасте вместе с родителями перебралась в Польшу. С детства Марина увлекалась музыкой и уже в шесть лет приняла участие в своем первом песенном конкурсе. В 2011 году она выпустила первый сольный альбом под псевдонимом MaRina.

С Войцехом украино-польская певица познакомилась в 2013 году, а спустя три года пара сыграла свадьбу. Девушка поддерживала возлюбленного на Евро-2016 и ЧМ-2018, несмотря на то, что на тот момент уже была в положении. В июне 2018 Марина подарила футболисту сына, которого назвали Лиам.

Яркие фото Марины со страницы в Instagram:

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товарищеский матч сборная Польши Войцех Щенсный WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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