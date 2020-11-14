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Жена футболиста "Динамо" призналась в пластике: хотела пышные губы и больше грудь

14 ноября, 21:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка уверяет, что делала это не из-за комплексов, а ради внутреннего самоощущения

Супруга футболиста киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина призналась, что прибегала к пластической хирургии ради привлекательной внешности. На своей странице в Instagram девушка разместила пост, где рассказала, какие части тела попали под нож хирурга.

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"Один из самых популярных и обсуждаемых вопросов касательно моей внешности – о том, делала ли я с собой что-то. Не буду юлить и говорить, что естественность и природная красота – это лучше всего. Я за самосовершенствование, но в пределах разумного.

Если вы принимаете себя, у вас нету потребности что-то изменить в своей внешности, вас все в себе устраивает – это же отлично. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы становиться лучше, в первую очередь, для себя. И речь сейчас вовсе не о комплексах, а о внутреннем самоощущении.

Мне хотелось более пышные губы – я их сделала! Мне нравится, мужу и моим близким – тоже, это же прекрасно.

От природы у меня небольшая грудь, а после родов так вообще не стало. Рожавшие меня поймут. Я хотела более женственных форм, хотела больше нравиться себе, мужу, спокойно носить более открытые наряды и не переживать о декольте. Поэтому, я увеличила грудь. И я счастлива!

Можно долго рассуждать на эту тему, но я хочу донести до вас всего одну мысль: это ваша жизнь и ваше тело, и вы имеете право делать с ним все, что вы захотите! Только самое главное – найти хороших специалистов, которым вы доверитесь. Обсуждать и осуждать вас будут в любом случае – сделали вы губы или нет, это жизнь. Но только вам решать, нравится вам ваше отражение в зеркале или вы знаете, что можете быть лучше.

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футбол WAGs Алина Буяльская

Источник: Сегодня|Спорт

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