Фото-струна! Девушка Виктора Коваленко на Мальдивах

Буквально несколько дней назад футболист "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко впервые показал в соцсетях свою девушку – длинноногую модель Анастасию Мантач. А сегодня красотка уже поделилась с фолловерами яркими фото отдыха на Мальдивах. "Потеряна в раю", – подписала их возлюбленная 24-летнего полузащитника.
Читайте также: Редкие кадры отпуска: Шевченко собрал всех четверых сыновей на пляже
Но, глядя на снимки, и не знаешь, что более привлекательно на них – действительно райская природа или же стройная Анастасия в модном леопардовом бикини.
"Моя ж ты красотаааааааа", "Ваааааау", "Тропикана женщина", "Идеальная", "Богиня!" – пишут в комментариях под фото поклонники Анастасии Мантач.
Отметим, что в эти дни на Мальдивах со своими половинками отдыхает немало украинских футболистов. Среди них – Тарас Степаненко, Виталий Буяльский, Руслан Ротань, Евгений Хачериди.
Читайте также:
- Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правил
- "Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на Мальдивах
- Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах
- Голая на коне, голая – в душе. У жены звезды "ПСЖ" продолжаются "обнаженные" дни
- "Пошла жара!": девушка украинского футболиста не знает, какое фото в купальнике лучше
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк