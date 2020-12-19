Фото-струна! Девушка Виктора Коваленко на Мальдивах

Анастасия очаровывает своей фигурой в экзотических краях

Буквально несколько дней назад футболист "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко впервые показал в соцсетях свою девушку – длинноногую модель Анастасию Мантач. А сегодня красотка уже поделилась с фолловерами яркими фото отдыха на Мальдивах. "Потеряна в раю", – подписала их возлюбленная 24-летнего полузащитника.

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Но, глядя на снимки, и не знаешь, что более привлекательно на них – действительно райская природа или же стройная Анастасия в модном леопардовом бикини.

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"Моя ж ты красотаааааааа", "Ваааааау", "Тропикана женщина", "Идеальная", "Богиня!" – пишут в комментариях под фото поклонники Анастасии Мантач.

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Отметим, что в эти дни на Мальдивах со своими половинками отдыхает немало украинских футболистов. Среди них – Тарас Степаненко, Виталий Буяльский, Руслан Ротань, Евгений Хачериди.

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