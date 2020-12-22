Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)

Влюбленные наслаждаются друг другом, но немного грустят от того, что происходит вокруг них

Лучший бомбардир киевского "Динамо" Виктор Цыганков побаловал своих фолловеров, пожалуй, самой откровенной за время инстаграм-активности фотографией своей возлюбленной Романы. Как мы писали ранее, в эти дни Цыганков отдыхает с девушкой в Мексике.

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Виктор Цыганков опубликовал пост с какаду, ящерицами, тиграми и фламинго, которых можно увидеть в окрестностях его мексиканского отеля, посетовав: "Очень жаль, что все эти красавцы не в своей естественной среде обитания".

Однако главное внимание в посте Виктора Цыганкова привлекли все же не кадры с представителями животного мира, а внешность отдыхающей на пляже вместе с футболистом девушки Романы. Красотка дразнит поклонников динамовца шикарным декольте.

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Отметим, что номера в мексиканском отеле, где остановился Виктор Цыганков со своей возлюбленной, в Сети предлагают от 21 723 грн за ночь.

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Напомним, что девушка Виктора Цыганкова – из Винницы, как и вице-капитан "Динамо". Но в последнее время она живет за рубежом, так как учится в Государственном университете Кента.

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