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Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)

22 декабря, 15:18

Олег Люлька Олег Люлька

Влюбленные наслаждаются друг другом, но немного грустят от того, что происходит вокруг них

Лучший бомбардир киевского "Динамо" Виктор Цыганков побаловал своих фолловеров, пожалуй, самой откровенной за время инстаграм-активности фотографией своей возлюбленной Романы. Как мы писали ранее, в эти дни Цыганков отдыхает с девушкой в Мексике.

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Виктор Цыганков опубликовал пост с какаду, ящерицами, тиграми и фламинго, которых можно увидеть в окрестностях его мексиканского отеля, посетовав: "Очень жаль, что все эти красавцы не в своей естественной среде обитания".

Однако главное внимание в посте Виктора Цыганкова привлекли все же не кадры с представителями животного мира, а внешность отдыхающей на пляже вместе с футболистом девушки Романы. Красотка дразнит поклонников динамовца шикарным декольте.

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Отметим, что номера в мексиканском отеле, где остановился Виктор Цыганков со своей возлюбленной, в Сети предлагают от 21 723 грн за ночь.

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Напомним, что девушка Виктора Цыганкова – из Винницы, как и вице-капитан "Динамо". Но в последнее время она живет за рубежом, так как учится в Государственном университете Кента.

Смотрите, как Цыганков забивал в Лиге наций Испании

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Мексика Динамо Киев Виктор Цыганков WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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