Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера" (фото)

Во время отдыха на Доминикане Анастасия Гладун рассекретила свои отношения с Ефимом Коноплей

Бывшая девушка защитника "Динамо" Дениса Попова Анастасия Гладун раскрыла отношения со своим новым парнем – защитником "Шахтера" Ефимом Копоплей, который на правах аренды выступает за "Десну". Напомним, Попов и Конопля были партнерами по молодежной сборной Украины, ставшей чемпионом мира-2019, а сейчас обоих вызывают в главную сборную страны.

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Анастасия – с Ефимом Коноплей

Анастасия опубликовала в Instagram фото из Доминиканы в обнимку с Коноплей, а вместо подписи поставила сердечко. "Хорошо, что этот год заканчивается именно так", – говорит девушка.

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Интересно, что когда она встречалась с Денисом Поповым, то была блондинкой. А сейчас – уже брюнетка.

"Ведьма, что блондинкой, что брюнеткой – хорошо", – отметила одна из ее подписчиц. На что Анастасия отреагировала: "Брюнеткой – лучше"

Анастасия – с Денисом Поповым

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Интересно, что это уже не первый случай из чемпионской молодежной сборной Украины, когда бывшая девушка игрока "Динамо" становится возлюбленной игрока "Шахтера". Напомним, девушка "горняка" Валерия Бондаря Даша Савина ранее длительное время состояла в отношениях с Владиславом Супрягой.

"Девочка моя, самая счастливая! Будь всегда такой!" – пожелала сейчас Даша Савина Анастисии Гладун в комментариях под ее фото с Ефимом Коноплей

Как мы рассказывали ранее, Денис Попов запрещал Анастасии откровенные фото в соцсетях. Порвав же с ним, девушка довольно часто принялась радовать фолловеров снимками своей стройной фигуры.

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Добавим, что после Анастасии Гладун Денис Попов завел роман с дзюдоисткой Дарьей Белодед. Однако перед новогодними праздниками их пара распалась. Сейчас Белодед, как и Анастасия, отдыхает без Дениса на Доминикане.

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